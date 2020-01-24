"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

7 bin yıllık tarihi sura balkon yapıldı

24 Ocak 2020, Cuma 14:07
Diyarbakır’ın UNESCO koruması altındaki surların hemen dibinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve TOKİ’nin ihalesiyle 6 ayda tamamlanan ‘Millet Bahçesi’ projesi kapsamında, tarihi sur bedenine balkon yapıldı. Surların dibine de beton dökülürken, önüne de istinat duvarı örüldü.

Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun sur olma özelliğine sahip olan 7 bin yıllık Diyarbakır surları dibinde yapılan ‘Millet Bahçesi’ projesinin izinsiz ve kültürel mirasın korunması hassasiyeti gözetilmeksizin yapıldığı olduğu ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve TOKİ’nin ihalesiyle geçtiğimiz yıl UNESCO koruması altındaki tarihi surlar ile Hevsel Bahçeler arasında bulunan Fiskaya’da yapımına başlanan proje, iş bitirildikten sonra Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuruldu. Yapılan başvuruya Koruma Kurulu’nun verdiği yanıt ile projenin izinsiz yapıldığı açığa ortaya çıktı.

Mimarlar Odası, ‘Koruma Kurulu’nun onayı var mı?’ diye sordu, Müdürlük ‘Var’ dedi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan tarihi surlar ile koruma bandı içerisinde kalan 150 dönümlük alanda yapılan ‘Millet Bahçesi’ proje hayata geçirilmeden önce Diyarbakır Mimarlar Odası tarafından tepkiyle karşılandı.

 Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuran Mimarlar Odası, “Söz konusu proje için kültürel etki değerlendirme raporu hazırlanmış mıdır? Proje yapımı öncesinde arkeolojik herhangi bir kazı ya da benzeri bir çalışma yapılmış mıdır? Projenin uygulaması aşamasında Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ya da benzeri kurumlardan uzmanların görüşü alınmakta mıdır? Müşavir firmada bu projede görevlendirilmiş uzman arkeolog istihdam edilmekte midir?” diye sordu. Müdürlük verdiği yanıtta “Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.09.2017 tarih ve 5054 sayılı kararı ile onaylanmıştır” dedi.

Etiketler: tarihi sur, balkon
Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Domuz gribi”nden korunalım

    'İdlib'de sivil halk büyük bedel ödedi'

    Yeni YSK başkanı belli oldu

    AKP'de bir istifa daha

    Sağlık Bakanı Koca: Çinli hastayı ülkesine gönderdik

    'Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız'

    AKP ve MHP, YHT zammına tepki gösterdi

    İskoçya polis teşkilatı başörtüsüne onay verdi

    7 bin yıllık tarihi sura balkon yapıldı

    Brexit anlaşması imzalandı: Yeni bir sayfa açıyoruz

    Yahudiler Kudüs'te bir camiye saldırdı

    657 milyon çocuk okuma yazma bilmiyor

    DSÖ'den 'virüs' açıklaması

    Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokakta

    Doğu Akdeniz'de gerilim devam ediyor

    Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

    İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Dolarda son durum

    Ziya Selçuk: Hayalim sınavsız eğitim

    Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız karara itiraz edeceğiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak yerini bulacak
    Faruk ÇAKIR

    Zulme razı olma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Erdoğancılar, Atatürkçü Çağlar’dan ders alsın
    Ahmet BATTAL

    Kayyım değil dayyım!
    Süleyman KÖSMENE

    “Sübhanallah” kelimesi üzerine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz; azınlıkları taklit etmemeliydiler...
    Risale-i Nur'dan

    Bütün kâinatı bir Kur’ân gibi okuyabilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.