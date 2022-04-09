76 kişilik kadroya 9 bin başvuru

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 10 yılda İŞKUR’a iş başvurusu yapanların sayısının 1 milyon 844 binden 3 milyon 171 bine çıkarak yüzde 72 oranında arttığını söyledi.

TÜİK’in 3 milyon 188 bin kişi olarak açıkladığı işsiz sayısının geniş tanımlı olarak 10 milyona yaklaştığını bildirdi. Niğde’de Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde temizlik elemeni, şoför ve benzeri işlerde çalıştırılacak sözleşmeli 76 kişilik kadro için 9 bin 630 kişinin başvuru yaptığını söyleyen Gürer, “Bu rakamın küçük bir Anadolu şehri olan Niğde’de bile işsizlik sorunun geldiği boyutu göstermesi açısından önemlidir” diye konuştu.

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