80 Ton sıvı çelik işletme alanına döküldü: 4 ağır yaralı

İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında bugün 00.00-08.00 vardiyasında 120 tonluk pota kaldırılıp taşıma aracına yerleştirilirken ocak devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik işletme alanına döküldü. Kazadan etkilenen toplam 11 işçiden dördü ciddi yaralandı.

Belden aşağısı yanan ve yüzünde yanıklar olan iki işçinin Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, belden aşağısı yanan işçinin yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenildi.

Bir HABAŞ işçisi kazanın faciaya dönüşmemesinin herkesin içini rahatlattığını söylese de olayın boyutunun çok büyük olduğunu aktardı.

Pota devrilmesinin yaşandığı andan itibaren tüm çelikhanede çalışmanın durduğu, işyerinin 1-2 gün kapalı kalabileceği belirtildi:

“Bugün çelikhane durmak zorunda kaldı. Ortalığın temizlenmesi ve hasar telafisi 1-2 günü bulur. Belki diğer ocaklar çalışır ama buranın çalışmayacağı kesin. İşin bu kısmı önemli değil, önemli olan olayın daha büyük acılara yol açmaması. O an orası kalabalık olsaydı bir facia olabilirdi, insanların gidip geldiği bir alanda yaşandı kaza. Korkutucu bir durum.”