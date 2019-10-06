9 ayda 26 milyon yolcu Sabiha Gökçen'den uçtu

Yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olurken, iç hat yolcusu 16 milyon 203 bin olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yılın 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı. İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen, yılın 9 ayının yanı sıra eylül ayı yolcu ve uçak rakamlarını açıkladı. Buna göre, yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 26 milyon 650 bin yolcu kullandı. Yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 16 milyon 203 bin oldu. Yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 172 bin 3 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi. AA

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