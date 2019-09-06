Adalar UNESCO yolunda

Prens Adaları'nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, 8 Eylül Pazar günü yapılacak toplantıyla paylaşılacak.

Dünya Mirası Adalar Girişiminin, Adalar Belediyesi ortaklığı ve Adalar Vakfı taşıyıcılığıyla yürüttüğü Prens Adaları'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başvuru süreci, 8 Eylül Pazar günü Büyükada'da yapılacak toplantıyla tamamlanacak. Adalar Vakfından yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana yürütülen çalışmalar, geçici liste başvuru dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Prens Adaları'nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, 8 Eylül'de Büyükada Anadolu Kulübü'nde yapılacak toplantıda kamuoyu ve ilgililerle paylaşılacak. AA

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