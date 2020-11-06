Adıyaman ve Konya'da 147 eve karantina kararı

Adıyaman ve Konya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 147 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 133 ev karantinaya alındı. Konya'da 14 ev karantinaya alındı Konya Bozkır Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Bozkır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde son zamanlarda artış gösteren COVID-19 vaka ve temaslı sayılarımız nedeniyle Hisarlık (Büyük Hisarlık) Mahallemizde 14 konutta karantina uygulanmasına karar verilmiştir" bilgisi paylaşıldı. Karantinaya alınan evlerin emniyet şeridi ile çevreleneceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Bozkır vefa destek grupları ile muhtarlık tarafından karşılanacağı kaydedildi. Açıklamada, bu kararlara uymayanlara ve kolluk kuvvetlerinin işini yapmasına engel olanlara, idari para cezası dışında yasal işlem de uygulanacağı vurgulandı.

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