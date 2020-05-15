Afrika sıcaklarına dikkat

Afrika’dan gelen hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların Cuma gününden sonra 35 derecelere yükselmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu üyeleri özellikle Pazar günü izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Sıcakların artmasıyla vakaların azalmasını bekliyoruz, ama tamamen bitmeyecektir. 65 yaş üstü dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Güneşin en etkin olduğu zamanda dışarıda olacaklar. Koruyucu tedbirleri almadan dışarı çıkmasınlar” dedi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Prof. Dr. Orhan Şen de Afrika’den gelmesi beklenen sıcak havayı hatırlatarak meteorolojiye ilişkin şu bilgileri aktardı: “Bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisi devam edecek. Ege’de İzmir dahil olmak üzere 35 derecenin üzerine çıkacaktır sıcaklar. Bu, güneş çarpmasına sebep olabilecek kadar yüksek. 38 dereceye kadar çıkar. İstanbul’da ise 30-31 derece olur. En sıcak gün Cuma görünüyor. 30’u geçer. Tedbirlerimizi ona göre ayarlamamız gerekir. Özellikle 65 yaş üstü, bir süredir çıkamıyor, ama izinli çıktıklarında çok dikkat etsinler.”