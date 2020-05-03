Afyon’da askıda gazete uygulaması

Afyonkarahisar’da Yeni Asya Gazetesi herkesin ulaşabileceği bir yerde askıya çıktı.
Afyonkarahisar’ın işlek caddelerinden Yüzbaşı Agâh Caddesine asılan gazeteler halkın ilgisini çekiyor. “Yeni Asya’yı okumak; doğruyu, güzeli, hürriyeti, demokrasiyi, hukuku kısacası okunması gereken bütün değerleri okumaktır” diyerek böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Afyonkarahisar Yeni Asya okuyucuları, Yeni Asya Gazetesini her şart altında okuyucuyla buluşturmanın önemini vurguladılar.
İstanbul – Yeni Asya