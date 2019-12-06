Ağrı ve Bingöl'de deprem

Ağrı'da akşam saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.1 büyüklüğünden bir deprem daha meydana geldi. Depremleri hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ağrı'da saat 18.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü de Ağrı Tutak olarak belirlendi. Bingöl Genç'teki deprem de saat 18.54'te 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremlerin ardından olumsuz bir bilgi yansımadı.

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