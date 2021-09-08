Ağustosta yağışlar yüzde 52 arttı

Ağustos ayında Karadeniz Bölgesi'nde sel afetleri yaşandı. Türkiye'deki yağışlar da normaline göre yüzde 52, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 73 arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde ağustos yağışları normalin ve geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleşti.

Ağustosta yağışlarda normaline kıyasla yüzde 52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 artış kaydedildi. Bölge geneli yağışlarda ise Marmara ve Ege haricinde tüm bölgeler normallerinin üstünde yağış aldı.

Normalden 2 kat fazla yağış oldu

Yağışlarda Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir çevrelerinde yüzde 80'den fazla azalış görülürken Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Antalya, Mersin'in doğusu, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Ordu, Gümüşhane ve Erzurum çevrelerinde normallerinin 2 katından fazla artış meydana geldi.

Kastamonu ve Sinop'ta son 91 yılın en yüksek yağışı

Ağustos ayı il geneli yağış kayıtlarına bakıldığında, en fazla yağışın 173 milimetreyle Rize'de gerçekleştiği görülürken İzmir, Aydın ve Muğla hiç yağış almayan iller oldu.

Kastamonu ve Sinop'ta ise son 91 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Bu illerde sel afetleri can kaybına ve hasara yol açtı.

Yağışlı gün sayıları yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde 3 gün ve altında, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Mersin'in doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15 günün üzerinde, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 20-25 gün aralığında gerçekleşti.