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5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ankara'da barajlardaki su seviyesi iki katına çıktı

05 Mart 2022, Cumartesi 11:56
Başkentte, son dönemlerde etkili olan yağışlar içme ve kullanma suyu sağlayan 11 barajdaki su seviyesini iki katına çıkardı.

Ankara'daki barajlarda şubat ayının ilk haftası yapılan ölçümlerde 90 gün olarak hesaplanan kalan içme suyu miktarı, ocak ve şubat aylarında düşen yağışların etkili olmasıyla yüzde yüz oranında artarak 180 güne yükseldi.

Kente içme ve kullanma suyu sağlayan 1 milyar 584 milyon metreküp kapasiteli 11 baraj havzasında dün yapılan 230 milyon metreküpü aktif kullanılabilir olmak üzere, toplam 420 milyon metreküp su olduğu tespit edildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, dün yapılan ölçümlerde barajlardaki doluluk oranının yüzde 14,58 olduğunu söyledi.

Yağışların etkisiyle 2020 ve 2021'in aynı dönemlerine göre barajlara gelen su miktarında artış olduğunu belirten Öztürk, "2020 yılında ocak ile şubat aylarında toplam gelen su miktarına baktığımızda 111 milyon metreküp, 2021'de yaşanan kuraklıktan dolayı bu oran 58 milyon metreküpe düşüyor. Bu yıl inşallah hep böyle gider. Çünkü bu yıl bir önceki yıla göre, 87 milyon metreküp fazla su aldık. Yani, 140 milyon metreküp civarında bu geçtiğimiz iki ay içerisinde barajlarımıza gelen fazla su miktarı var." dedi.

AA

Etiketler: Ankara, baraj, su seviyesi
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