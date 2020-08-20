Ankara'da mangal yasağı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ormanlarımızda, sizin için belirlediğimiz alanlar dışında pikniğimizi ateşsiz, mangalsız yapalım lütfen" çağrısında bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtüsüne zarar verdiği belirtilerek "Belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır" denildi. Mangal yapılabilecek mesire alanları belirlendi. Buralarda saat 20.00'ye kadar saat sınırı var. Bunların dışındaki ormanlık alanlarda 31 Ekim'e kadar mangal ve ateş yakılmasıyla, semaver kullanımı tamamen yasaklandı. Valilik ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu da yasaklandı. NTV

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