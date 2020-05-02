Ankara'da trafik kazası: 10 yaralı

Ankara-Konya karayolu Gölbaşı mevkisinde bir TIR'ın belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Konya'dan Ankara istikametine giden Cafer O. idaresindeki 27 D 6399 plakalı TIR, Gölbaşı ilçesinde karşı şeride geçerek 06 BK 8117 plakalı EGO otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otobüsün şoförü Murat C. ve TIR şoförü Cafer O. ile kimliği henüz belirlenemeyen 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin araçlarına ise Ankara istikametinden gelen bir otomobilin çarptığı öğrenildi. NTV

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