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19 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Antalya'da en az 100 bin turizm çalışanının işsiz kalması bekleniyor

19 Mart 2020, Perşembe 13:05
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını Türk turizm sektöründe konuşacak hal bırakmazken, Antalya'da turizmde en az 100 bin çalışanın işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

Koranavirüs salgını dünya başta turizm sektörü olmak üzere tüm ekonomiyi olumsuz etkilerken ülkeler sınır kapılarını kapatıp vatandaşlarını evlerinden çıkmamaları konusunda önlemler alıyor.

Krizlerden en kırılgan sektör olan turizmde ise uçuş yasakları yaşanırken rezervasyon iptalleri de otelcileri, tur operatörlerini ve diğer turizm sektör paydaşları ile en fazla çalışanları etkiliyor.

Merkezi Antalya'da bulunan Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Ümit Akduman koranavirüs salgını nedeniyle turizm sezonu açılışının nisan ayına ertelendiğini anımsattı.

Kış sezonunda yüzde 25-30 kapasite ile çalışan otelcilerin 2020 yılı sezonunndan umudu kestiğini ifade eden Akduman, Gazipaşa, Alanya, Anyalya, Kaş-Kalkan ve Fethiye bölgesine kadar olan alanda irili ufaklı 4 bine yakın otel işletmesi bulunduğunu belirtti.

Akduman, 2014-2015 sezonunda bu Gazipaşa'dan Fethiye'ye kadar bölgede turizm sektöründe 600 bin, bu tarihten itibaren de yaşanan kriz dönemlerinde  150 bin kişinin çalıştığını ifade eden Akduman, koranavirüs salgını nedeniyle kış sezonunda yüzde 25-30 kapasite ile çalışan tesislerin de durumunun  çok kötüye gittiğini kaydetti.

Zincir otel işletmelerinin bile zor durumla kalabileceğini ifade eden Akduman, şöyle devam etti.

''Suriye'de yaşanan kriz, Rusya ile ilişkiler ve mülteciler gibi nedenlerden dolayı turizmin 2020'nin kötü geçeceğini  söylüyorduk. Ama koronavirüsü salgını ile turizmciyi daha kötü bir süreç bekliyor. Otellerde 1 Nisan'dan itibaren ücretsiz izinler başlayacak. 8-10 oteli olan yarısını işletecek. Tek otel işletenlerin durumu oldukça zor.  Yeni sezon için kadrolarını kurmaya çalışan oteller bırakın işçi almayı mevcut olanların yarısını çıkartabilir.''

Turizm sektör temsilcileri de büyük bir moral çöküntüsü içinde bulunurken  yaşanan krizle ilgili konuşmak bile istemiyor.  Sektör temsilcileri, ''Her şey ortada, konuşacak halimiz yok, görüyorsunuz'' demekle yetiniyor.

Etiketler: Antalya, turizm, çalışan, işsiz
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  • Muhittin ÖZGÜR

    19.3.2020 13:56:15

    Mesleğim otel resepsiyonistliği ve bu meslekten ekmek yiyerek zor bela hayata tutunmaya çalışan çok arkadaşım var. Allah hepsine yardım etsin.

Risale-i Nur Külliyatı

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