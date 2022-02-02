Antalya'da kuvvetli yağış etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle Kızılırmak Caddesi'ndeki bazı ağaçlar devrildi, Konyaaltı Sahili'nde ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su birikintileri meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, rüzgarın Kaş ile Anamur arasında bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bodrum ile Kaş arasında da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında ise 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini aktaran Gültekin, rüzgarın etkisini cuma akşamına kadar sürdüreceğini bildirdi.

Gültekin, il genelindeki kuvvetli yağışların ise etkisini yarın öğle saatlerinden itibaren kaybedeceğini belirterek, vatandaşların yıldırım, hortum, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara, balıkçı ile gemicilerin de fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.