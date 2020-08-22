Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Aklar mevkisine kadar ilerledi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, bölgedeki çalışmaları takip etti. KONTROL ALTINA ALINDI Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Öte yandan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü alevlerle mücadele eden ekip sayısının 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 165 yangın işçisi olduğunu açıkladı. NTV

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