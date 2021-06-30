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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Antalya'da orman yangını

30 Haziran 2021, Çarşamba 16:26
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan ormanı yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akseki-Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki-Manavgat kara yolunu ulaşıma kapattı.

Etiketler: Antalya, orman yangını
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