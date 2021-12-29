Antalya için aşırı yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Antalya'ya şiddetli yağış uyarısında bulundu. Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde metrekareye 300 kilogram yağış düşmesi tahmin edilirken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, Antalya'da bu gece saatlerinden itibaren aşırı yağmurun etkili olacağını söyledi. Yağışın, Antalya'nın merkezi ve batı ilçeleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde olacağı ve metrekareye 300 kilogram yağış düşmesi tahmin edildi. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildi. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar,yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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