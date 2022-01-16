Antalya - Muratpaşa'da pitbull cinsi köpekler bir kadına saldırdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu apartmanın giriş katında pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 45 yaşındaki Öznur K, hastaneye kaldırıldı.

Ayağından ve elinden yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, köpeklerin sahibi olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Apartmanda beslendiği tespit edilen köpekler, ekipler tarafından Muratpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan yaralı kadına, aynı köpeklerden birinin yaklaşık 2 yıl önce de saldırdığı öğrenildi. AA

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