Askerlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile kışlalarda sevinçli bekleyiş başladı

Askerlik süresini 6 aya indiren, askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun, yürürlüğe girmesi sonrası kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkere saatini beklemeye başladı.
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkere saatini beklemeye başladı.
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan askerler terhis olacakları saati bekliyor. Kışla içerisinde terhis işlemlerini gerçekleştiren erler keplerini havaya atıp, tezahüratlarda bulunuyor.
AA