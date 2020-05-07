'Askıda fatura uygulamasında 56 bin ailenin faturası ödendi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'askıda fatura' uygulaması ile 30 saatte 56 bin 573 ihtiyaç sahibi ailenin, 7 milyon 307 bin 612 TL tutarındaki faturasının ödendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “askıda fatura” kampanyasının son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. “Dayanışma ile ne güzel oluyorsun İstanbul” diyen İmamoğlu, “askıda fatura” kampanyasında 30 saatte 56 bin 573 ailenin, 7 milyon 307 bin 612 TL değerindeki faturasının ödendiğini belirtti.

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