Ayasofya giriş ücretine yüzde 38 zam

TÜRSAB’ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre 1 Mart tarihinden itibaren Ayasofya’ya giriş ücretine yüzde 38 zam yapılarak ücret 72 TL’den 100 TL’ye çıktı.

Öte yandan Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı dahil Türkiye genelinde 300 müzeye giriş imkânı sağlayan Müze Kart’ın ise 1 Mart’tan itibaren 70 TL yerine 60 TL’ye satılacağı duyurulmuştu.

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