Aydos Ormanı yangını davasında sanığa müebbet hapis cezası verildi

Pendik'teki Aydos Ormanı'nı 'PKK adına yaktığı' gerekçesiyle yargılanan Y.A., müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 tarihinde çıkan yangında, 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan yanmıştı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu yangının, Y.A. tarafından çıkarıldığı tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Y.A.'nın yangın çıkardığı ve kendisini görenler olduğunu fark edince de olay yerinden ayrıldığı anlatılıyordu.

İddianameye göre olayın gelişimi şöyle oldu: "19 Eylül 2019'da 15.51 ile 18.12 arasında Pendik'te olduğu tespit edilen sanık Y.A., saat 17.49'da 112 Acil Servis'i, saat 17.50'de ise 110 ve 155'i arayarak Aydos Ormanı'nda yangın başladığı ihbarında bulundu. Daha sonra yangın, PKK adına bir sosyal medya hesabından üstlenildi. 24 Eylül 2019'da tutuklanan Y.A.'nın, PKK/KCK yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı'nın yanmasına neden olduğu iddia edildi."

Suçları reddetti

Sanık ilk duruşmada terör örgütü üyesi olduğunu inkar etmiş ve suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme tutuklu sanık Y.A. hakkında geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.

Mahkeme, sanığı"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan müebbet hapis ve "Silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin ormanını yakmak" suçundan 25 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı.