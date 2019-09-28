Bakan açıkladı: Bodrum'daki kaçak yapılar yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki kaçak yapılarla ilgili konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılarla ilgili olarak, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek" dedi. NTV

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