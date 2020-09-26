Balıkçıların gurup vakti ağ serme mesaisi

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde, güneşin battığı anlarda, balıkçıların sulara ağ serme mesaisi, ortaya tablo gibi görüntüler çıkarıyor.

Dünyada gurup vaktinin en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü’nde, güneşin battığı anları izlemek ve fotoğraflayabilmek için çok sayıda fotoğraf tutkunu göl kıyısında buluşuyor. Güneşin battığı anlarda balıkçıların göl üzerindeki mesaisi de renkli görüntüler oluşturuyor. İkindi vakti göle ağ sermek için açılan balıkçıların bazılarının güneşin battığı anlara kadar mesaisi devam edebiliyor. Balıkçılar da güneşin batışına, mesailerinin bittiği anlarda tekne üzerinde şahitlik ediyor. AA

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