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4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Başkentte giriş-çıkışlar kontrol ediliyor

04 Nisan 2020, Cumartesi 17:05
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle gece yarısı araç giriş-çıkışları durdurulan Ankara'da kontroller devam ediyor.

Ankara'da Jandarma ve polis ekipleri, genelge doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarında kontrollerine başladı.

Akıncılar otoban gişelerindeki ekipler, şehre giriş çıkış yapan sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Sağlık personeli de sürücülere ateş ölçümlerini yaparak uyarılarda bulunuyor.

İstisnai olarak geçişine izin verilen araçların evrak kontrolleri yapılırken izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri çevriliyor.

AA

Etiketler: başkent, giriş, çıkış, kontrol
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