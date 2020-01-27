Bazı depremzedeler tren vagonlarına yerleştirildi

Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler, geçici olarak TCDD'nin Elazığ Tren Garı'nda bulunan trene yerleştirildi.

Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler, geçici olarak Elazığ Tren Garı'nda bulunan trene yerleştirildi. Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, Elazığ Tren Garı'nda treni depremzedelerin kullanımına açtı. Vagonlara yerleşen aileler, depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor. AA

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