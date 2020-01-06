"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Bazı il ve ilçelerde eğitime 'kar' arası

06 Ocak 2020, Pazartesi 12:25
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kütahya merkezde sadece taşıma merkezi okullar tatil

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli 

Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı. 

Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Bölgede dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla Gökçeada'daki bazı evlerin çatıları uçtu, kiremitleri yola savruldu.

Öğrencilerin bu tür olumsuzluklardan zarar görmemeleri amacıyla ilçedeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bozcaada'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'dan ABD'ye 'ikinci Vietnam' uyarısı

    ABD, Hafter'i kınadı

    Yangınların aylardır devam ettiği Avustralya'da son durum?

    Marmara'ya "aşırı yağış" uyarısı

    Trump şimdi de Irak'ı tehdit etti

    Tepkiler sonuç verdi: İstanbul Üniversitesi geri adım attı

    Bazı il ve ilçelerde eğitime 'kar' arası

    Trafiğe 607 bin araç daha katıldı

    Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Trump'tan İran'a: "Orantısız" şekilde karşılık veririz

    Başörtüsü yasağı devam edemez

    Halkın yarısı hayır diyor

    Eyüp Sultan’ın izinde Medine’den İstanbul’a

    Çevre bilinci düşünülüyorsa plastik poşetler kalksın

    Demokratlar birlik olsun

    Çiftçiye verilen söz tutulmadı

    ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi

    ABD-İran gerginliğine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    İran: Askeri karşılık verilecek

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adaleti beklerken ocaklar sönüyor!
    Genel

    Başörtüsü yasağı devam edemez
    Genel

    Halkın yarısı hayır diyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail’e yarayan nâhoş gelişmeler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Said Nursî’nin ilme merakı ve tahsile başlaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Ceylan Çalışkan’ın dünya penceresi
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Boş ver’ diyorlar da, kolay mı?
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman gözlüğüyle bakmak
    Şükrü BULUT

    Türkiye Müslüman cemaatleri ve neoliberal tuzaklar…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.