BİK’ten basın çalışanları istatistiği

Basın İlân Kurumu’nun (BİK), resmî ilân yayınlama hakkını haiz süreli yayınların asgarî kadrolarında yer alan fikir işçilerine ilişkin olarak il düzeyinde hazırladığı 2019 istatistikleri açıklandı.

Verilere göre Türkiye’de 2019’da resmî ilân yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2019 itibarıyla bin 75 oldu. Bu gazetelerde toplam çalışan sayısı ise 7 bin 593 kişi olarak gerçekleşti. Bu sayının 5 bin 179’unu erkek, 2 bin 414’ünü ise kadın çalışanlar oluşturdu. Resmî ilân yayınlama hakkını haiz gazetelerde basın kartı sahibi olarak 3 bin 211 kişi istihdam edildi. Bu kişilerden bin 283’ü İstanbul’da yaşıyor. Resmî ilân yayınlama hakkını haiz gazetelerde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdam edilen 289 kişi, resmî ilân yayınlama hakkını haiz gazetelerde çalışıyor. Eğitim tablosuna göre ise bin 199 kişi üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun olurken, iletişimle ilgili ön lisans programlarından mezun olup, basın sektöründe çalışanların sayısı ise 175 civarında. Resmî ilân yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda bin üç ilköğretim mezunu, 185 lise mezunu, 729 ön lisans, 2 bin 415 lisans mezunu bulunuyor. Yüksek lisans yapmış çalışan sayısı 79 olurken, doktorasını yapmış fikir işçisi sayısı ise 7 olarak gerçekleşti.