Bilecik'e giriş-çıkış yasağı kaldırıldı

Bilecik'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan'dan beri uygulanan giriş-çıkış yasağı bugün itibariyle kaldırıldı.

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki giriş-çıkış yasağı sona erdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanılarak alınan kararları yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''20 Nisan 2020 tarihli ve 0661-04-15 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 14.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar durdurulması kararı alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 04/05/2020 tarih ve E.7517 sayılı genelgesi gereği Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi ) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların durdurulması kararının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."