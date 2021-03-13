Bingöl'ün Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan sıkı tedbirler, ilçe sakinlerinin kurallara harfiyen uyması ve rehavete kapılmaması sayesinde 7 Ocak'tan bu yana yeni vaka tespit edilmedi.

Kent merkezine 109 kilometre uzaklıktaki ve 1500 nüfusa sahip olan Yedisu'da, Kovid-19 ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uyuluyor. İlçede yaşayanların salgınla mücadeleye desteği, jandarma ve polis ekiplerinin sıkı denetimleri ve uyarıları, sağlık personelinin özverili çalışması sayesinde ilçede 7 Ocak'tan bu yana vaka tespit edilmedi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde de cadde ve sokakların büyük oranda boş kalması drone ile görüntülendi. Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tedbirlere uyanlara Türk bayrağı hediye etti. Yedisu Kaymakamı Oğuzhan Ocak, tedbirlere uyulması, kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun çalışmaları sayesinde salgınla etkin mücadele edildiğini söyledi. AA

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