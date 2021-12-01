Bolu Dağı'nda karla karışık yağmur etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve karla karışık yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları ekiplerinin sis lambalarıyla uyardığı sürücülere, trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.