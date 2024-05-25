Bornova’da halka ücretsiz fidan

Yerel seçimler sonuçlandı. Birçok yerde Belediye Başkanı değişti. İzmir’imizin şirin ilçesi Bornova’da da Belediye başkanı değişti. Genç ve dinamik kardeşimiz Ömer Eşki başkan seçildi. Her sabah erkenden Bornova’mızın değişik bir mahallesine giderek Muhtar ile birlikte mahallenin sorunlarını yerinde tespit ediyor.

İşçilerin başında yapılacak çalışmalara nezaret ediyor. İsteklerini dinliyor, not alıyor ve hemen orada çalışmalar başlıyor. Geçtiğimiz günlerde “Bornova Merkezde bulunan pazar yerinde halka ücretsiz fidan dağıtılıyor” ilanını duydum. Görevli arkadaşlar domates, biber ve patlıcan fidelerini gelenlere teslim ediyorlar. Tabii ki halkın seçtiği idareciler onların hizmetkarlarıdır. Peygamberimiz (ASM) bir Hadis-i Şerifinde şöyle ifade ediyor: “ Seyyidül kavmi hadimühüm” yani “Memuriyet, emirlik ise reislik değil; millete bir hizmetkârlıktır.” (Emirdağ Lahikası) Salih Sütçüoğlu - İzmir

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