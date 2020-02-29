BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapacağı seferlerden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara'da olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı. Ayrıca, 10.30 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 13.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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