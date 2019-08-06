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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Burdur Gölü kuruma tehlikesi altında

06 Ağustos 2019, Salı 09:53
Bilinçsiz su kullanımı ve küresel ısınma yüzünden Türkiye'de bulunan göller birer birer kuruyor. Göller bölgesindeki Akgöl tamamen kurudu. Karagöl ve Tecer Gölü de aynı kaderi paylaştı. Burdur Gölü de alarm veriyor.

Küresel ısınma, kaçak kuyular ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle göllerimiz kuruyor.

 

Göller Bölgesi'nde kuruyan su kaynakları nedeniyle kuş popüasyonunun da azaldığına dikkat çeken Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Erol Kesici, "Kuşların gelmemesi zararlı böceklerin artmasına ve orada tarım yapanların daha çok pestisit kullanmasına neden olacak” uyarısında bulunurken, Tarım ve Orman Bakanlığı da 3 kritik gölde su seviyelerini arttırmak için çalışıldığını açıkladı.

3 GÖL TAMAMEN KURUDU

Son yıllarda başta küresel ısınma olmak üzere Göller Bölgesi ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde göller, bilinçsiz tarımsal sulama, kaçak sondajlar, kaynaklarını besleyen dağlardaki maden ocakları ve kaynak derelerine su akışını engelleyen gölet projeleri nedeniyle hizla su kaybı yaşıyor. Flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi'ndeki Akgöl, geçtiğimiz haziran ayında tamamen kurudu. Karagöl ve Tecer Gölü de Akgöl'le aynı kaderi paylaştı.

Göllerin kurumasında bir çok etmen olduğunu belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Erol Kesici, "Ülkemizde çok aşırı ve bilinçsiz su kullanımı var. Göllerin etrafında çok sayıda resmi veya resmi olmayan kaçak kuyular var. Düzgün bir tarım ve sulama politikasına ihtiyacımız var” dedi.

Etiketler: Burdur Gölü, kuruma, tehlike
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