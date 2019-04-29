Cam terasa turist akını

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, yerden 240 metre yüksekliğiyle dikkat çeken Torul Kalesi Cam Seyir Terası’nda, 43’üncü Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gümüşhane'nin asırlık lezzetiyle tanışın: Müşterilere tattırıldıktan sonra satılıyor... Gümüşhane Valiliği ve Torul Belediyesince düzenlenen etkinlikte, yöresel halk oyunları gösterileri sergilendi. Yerel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikte katılımcılar, horon teperek keyifli anlar yaşadı. Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bu yılki etkinliğin cam seyir terasında düzenlenmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti. Turizmin bacasız sanayi olarak anıldığına işaret eden Özdemir, Gümüşhane’nin, Doğu Karadeniz’in sayılı turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi. Özdemir, kenti ziyaret edecek turistlere yöresel ürünleri tatmalarını ve turistik yerleri gezmelerini tavsiye etti. AA

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