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Gümüşhane'nin asırlık lezzetiyle tanışın: Müşterilere tattırıldıktan sonra satılıyor...

25 Nisan 2019, Perşembe 20:04
Gümüşhane'de 1 asırdır ekşi mayadan üretildikten sonra taş fırında pişirilen ve 7 gün tazeliğini koruyan Araköy harç ekmeği müşterilere tattırıldıktan sonra satılıyor.

Kürtün ilçesine bağlı Araköy'de 10 aileye ekmek kapısı olan tescilli harç ekmeğinin kilosu 5 liradan satışa sunuluyor.

Tabii koşullarda 7 gün, buzdolabında 10 gün boyunca tazeliğini koruyan 4 kilogramlık harç ekmeği, köydeki fırınlardan adını alan Ekmekçiler Mahallesi'ndeki fırınlarda üretilerek yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor.

Ali Bodur, aile olarak 70 yıldır fırıncılık yaptıklarını ve geçimlerini Araköy harç ekmeğinden sağladıklarını söyledi.

Köyde ilk zamanlarda kişisel tüketim için hazırlanan organik ekmeğin zamanla ticari boyut kazandığını belirten Bodur, ekmeği Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini ifade etti.

Bodur, asırlık Araköy harç ekmeğinin özelliğinin ekşi mayayla yapılması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ekşi maya bize atalarımızdan gelmiş, biz de aynı özellikte hamurdan artırarak devam ediyoruz. Ekmeğimiz buğday ekmeğidir. Kepek oranı yüksektir. Herkesin gönül rahatlığı ile tüketebileceği bir ekmektir. Ekmeğimizin raf ömrü ortalama 7 gündür ancak nem oranının az olduğu yerlerde bu süre 10 ya da 15 güne kadar çıkabiliyor. Şehir dışındaki müşterilerimiz geldiklerinde 5 ya da 10 ekmek alıyorlar. Buzdolabında muhafaza ediyorlar. Buzdolabından çıkarıldığı zaman 10 dakika içerisinde ekmek aynı özelliğini koruyor. İsraf oranı da çok düşük. Bayatlayan ekmeklerimizi, peksimet olarak da değerlendiriyoruz."

Bodur, ekmeğin köylü için gelir kapısı haline geldiğini, ailelerinin 3'üncü kuşak olarak ekmekçilik mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Bodur, ekmeğin hamurunun değil, piştikten sonra son halinin tartılarak satışa sunulduğunu belirtti.

Kargo ve otobüslerle gurbete gönderiliyor

Ekmeği pazarlarda tattırdıktan sonra satışa sunduklarını aktaran Bodur, ürünün tamamen organik ve tabii yollarla yapıldığına işaret etti.

Bodur, gurbetçilerin ekmeğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz ekmeği gurbetçilerimize ve şehir dışından isteyenlere kargo ve şehirlerarası otobüsler vasıtasıyla ulaştırıyoruz. Kendileri memlekete geldiklerinde yüklü miktarda alıp gidiyorlar hatta bu ekmeği alan müşterilerimiz komşularına ikram ettiklerinde komşularının talebi üzerine onlara da istiyorlar. Bu şekilde ekmeğimize olan talep giderek artıyor. Pazarlarda ekmeğimizi küçük dilimler halinde müşterilerimize ikram ediyoruz. Ekmeği önce tattırıyor, sonra satışını yapıyoruz. Bu da sadece bizim ekmeğimize özeldir. Karnınız doymadan, tatmadan bizden ekmek alamazsınız. Tadan 3 müşterimizden 2'si mutlaka ekmek alır."

Kışın daha çok gurbetçilere yönelik kargo gönderimi yaptıklarını, yazın ise satışların zirve yaptığını kaydeden Bodur, "Yaz döneminde 24 saat esasına göre tam kapasite çalışıyoruz. Ekmek fırında en az 4 saat pişiyor. Araköy harç ekmeğinin marka tescilini de yaptırdık. Bu şekilde ekmeğimizi nesilden nesle koruyarak aktaracağız. Nihayetinde ekmeğimizi, ekmek satarak kazanıyoruz." diye konuştu.

AA

Etiketler: gümüşhane, ekmek
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