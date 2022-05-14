Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 7,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi. AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı. AA

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