Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor: Bir orman yangını da Kütahya'da çıktı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yerleşim yerlerine sıçramıştı: Marmara Adası'ndaki korkutan yangın kontrol altında Millî servetimiz kul oluyor Alınan bilgiye göre, Eğrigöz köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine, bölgeye helikopter ve arazöz sevk edildi. Çok sayıda ekip, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. "Yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz" Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesi ve nemin yükselmesi nedeniyle yangının kısmen etkisini azalttığını söyledi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve köylerde yaşayan gönüllü vatandaşların desteğiyle çalışmaların sürdüğünü aktaran Toraman, şunları kaydetti: "Yangına yerden müdahale ederek söndürmek için gayretlerimizi artırdık. Yangın rüzgarın etkisiyle hızlı yayıldı. Gün içinde ilimizde sıcaklıklar çok yüksekti. Buna bağlı olarak da nem oranı çok düşmüştü. Rüzgarın etkisiyle de hızlı bir yayılış gösterdi. Ekipler yangın bölgesini çevirdi. Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katılıyor. Son tespitlere göre yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz." Öte yandan, Orman Genel Müdür Yardımcıları Hayati Özgür ve Mehmet Çelik de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. AA

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