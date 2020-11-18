Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Can ya da mal kaybı olmadı Çorum'un Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, depremin merkez üssünün ilçeye 10 kilometre mesafedeki Üçdam köyü olduğunu söyledi. Saat 02.05'te meydana gelen depremi hissettiklerini belirten Torun, "Hepimizin uyuduğu saatte deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısıyla uykumdan uyandım. Çok ciddi sallandık. Çok şükür can ya da mal kaybımız yok. Vatandaşlarımız deprem nedeniyle paniklemedi" dedi. Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde de büyüklüğü 3,8 olan bir deprem meydana geldi. Saat 01.34'te meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde oldu. Her iki depremin de can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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