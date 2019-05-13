Çorum'da çıkan yangında 11 ev kullanılamaz halde

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Çal Köyü'nde çıkan yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sularında ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Çal Köyü'ndeki bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Can kaybının olmadığı, ilk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına Kargı, Kastamonu Tosya, Sinop Boyabat belediyelerinin itfaiyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler müdahale etti. Saat 03.00 itibariyle Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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