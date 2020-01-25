Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü belirtilerek, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" denildi.

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