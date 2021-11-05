Demokrasi Adası’na ücretsiz vapur seferi

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği “Demokrasi Yolculuğu” programı kapsamında her Perşembe saat 12.00’de, Valide Sultan Gemisi’yle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ücretsiz vapur seferi düzenlenecek.

Vapur seferlerinin ilki, çok sayıda Üsküdarlının katılımıyla yapıldı. Talep doğrultusunda seferlerin artabileceği belirtilirken ilk programdaki kontenjan, internet üzerinden yapılan başvurularla bir saat içinde tamamlandı. Katılımcılar HES kodu kontrolünün ardından teker teker vapura alınarak maske ve mesafe kuralına uymaları yönünde bilgilendirildi. Vapur seferine katılanları Üsküdar’dan uğurlayan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, burada yaptığı konuşmada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın Türk siyasal yaşamı için önemini vurguladı. Konuşmanın ardından hareket eden Valide Sultan Gemisi, yaklaşık bir saat içinde adaya ulaştı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaşan katılımcılar ilk olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu’nu ziyaret etti. Burada 27 Mayıs darbesine giden süreci ve yargılamaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Ziyaretçiler, 4 saatlik ada programının ardından Valide Sultan Gemisi’yle geri döndü. AA

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