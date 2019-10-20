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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Depreme hiçbirimiz hazır değiliz

20 Ekim 2019, Pazar 15:28
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, depreme hiç kimsenin hazır olmadığını, sanayinin de bunlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız. İstanbul’daki tüm sanayi firmalarının hakikaten samimi ve sağlıklı bir check-up’ının yapılması gerek. Bu check-up neticesinde uygun olmayan firmaların da çok hızlı bir şekilde dönüşümlerinin yapılması lazım. Her sektörün kendi öz eleştirisini en sağlıklı şekilde yapması gerek. Bu konuda artık üç maymunu oynama dönemimiz bitti” dedi.

Bahçıvan, İstanbul sanayisinin dönüşümü konusunda bir metodoloji belirleyeceklerini de bildirdi.

İSO’nun geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, Şanlıurfa ve Gaziantep’i ziyaret etti. Şanlıurfa ziyareti kapsamında gazetecilerle bir araya gelen İSO Başkanı Bahçıvan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremle ilgili sorumluluğu almaya kararlıyız

Erdal Bahçıvan, İstanbul’un bir deprem tehdidi altında olduğunu herkesin kabullenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bugün Türkiye’yi bekleyen her halde en büyük risk, Allah korusun, İstanbul’da olacak güçlü bir deprem... Eğer o düşünülen ve endişelenilen boyutta bir depremle karşı karşıya kalırsak bu ülkenin 3-5 senesini değil, çok senesini ciddî anlamda riske atar. Bu konuda hiçbirimiz hazır değiliz. Bireyler olarak hepimizin bu konuda eksiğinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sanayi de bunlardan bir tanesi.

Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız. Yönetim kurulunda bu konuyu biz ciddî anlamda tartışıyoruz. İstanbul’daki tüm sanayi firmalarının hakikaten samimî ve sağlıklı bir check-up’ının yapılması gerek. Bu check-up neticesinde, uygun olmayan firmaların da çok hızlı bir şekilde dönüşümlerinin yapılması lâzım. Kabul edelim ki, sanayi tesislerimizin İstanbul içerisinde önemli bir bölümü eski binalar ve çok katlı binalar... Her sektörün kendi öz eleştirisini en sağlıklı şekilde yapması gerek. Bu konuda artık üç maymunu oynama dönemimiz bence bitti.”

Etiketler: deprem, hazırlık, İSO
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