Depreme karşı çare var

İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlki, “İnsanlarımızın kafasında genelde ‘çare yok, çözüm yok, yapacak bir şey yok, kaçalım’ yaklaşımı var. Çare var, çözüm var. Binalar güçlendirilebilir” dedi.

Depreme kim hazır?

Depreme hiçbirimiz hazır değiliz

Depremin eli kulağında

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, Türkiye’nin deprem riski haritasının 2019’da yenilendiğini ve en güncel bilgiye dayalı olarak hazırlanmış bir deprem haritasının olduğunu belirterek, “Dolayısıyla nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını bilmiyor değiliz, biliyoruz. Dolayısıyla şu anda ‘Bu fay orada mı olacak, burada mı olacak?’ bunu tartışmanın zamanı ve yeri değil” dedi. İstanbul’da 26 Eylül’de Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar çeşitli açıklamalarda bulunurken, bazıları bu depremi “uyarı” şeklinde yorumladı. İstanbul için “beklenen büyük deprem” tezlerinin konuşulduğu süreçte kimi uzmanlar depremin sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin gerçeği olduğuna değindi.

Binalar güçlendirilebilir

İlki, 1999 Gölcük Depremi’nin ardından insanların “depreme dayanıklı yapı tasarımı” konusunda daha talepkâr olduğuna dikkati çekti. İnsanların kafasında depreme dair “çözüm yok” anlayışının olduğunu kaydeden İlki, “İnsanlarımızın kafasında genelde ‘çare yok, çözüm yok, yapacak bir şey yok, kaçalım’ yaklaşımı var. Çare var, çözüm var. Binalar güçlendirilebilir. Bu çok pahalı bir iş değil. Özellikle İstanbul’daki binaların değerlerini dikkate alırsanız 100 binlerce liraya satılan daireler söz konusu. Bunların yanında güçlendirme maliyeti kayda değer bir maliyet değil ve biz güçlendirme yaparak makul rakamlara can güvenliğini sağlayacak duruma getirebiliriz binamızı. İnsanları biraz daha güçlendirmeyi düşünmeye, mevcut yapılarındaki riskleri araştırmaya ve gerekiyorsa tedbir almaya dâvet ediyorum” şeklinde konuştu.