Dipsiz Göl çamur oldu

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği’nin yürüttüğü eylem planı kapsamındaki çalışmalarla yeniden eski haline döndürülmeye çalışılıyordu.

Duvar’daki habere göre çalışmalar kapsamında eriyen kar ve yağışlarla dolması beklenen gölde istenilen sonuç elde edilemeyince yakındaki bir dereden su takviyesi yapıldı. Ancak Dipsiz Göl’ün artık sadece ‘su birikintisi’ olduğunu söyleyen göl uzmanı Doç. Dr. Erol Kesici şunları söyledi: “Dipsiz Göl’ün eski haline geldiğinden bahsediliyor. Dışarıdan su verilerek eski haline gelmesi mümkün değil. Suyun rengi çok bulanık bir halde. Bu durum bilime aykırı. Gölün her tarafını mahvettiler. Derisini yüzdüler, dokularını kaybettirdiler. Oranın artık sadece adı dipsiz. Göl kısmı gitti. Orası şu haliyle bir su birikintisi. Oranın şu an biyolojik, su kalitesi, tür açısından bir özelliği yok. Çamurlu bir su orası. Dipsiz Göl, bu zamana kadar kokmuyordu. Bundan sonra kokacak orası. Gölün, alüvyonlu toprağı çıkarıldı, su böcekleri çıktı, kabuklu canlılar yok oldu. Su tutsa da artık göl özelliği yok”

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