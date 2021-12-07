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7 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

07 Aralık 2021, Salı 11:15
Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı.

Vatandaşların araçlarını battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bazı camilerin şadırvanları da buz tuttu.

Sabah saatlerinde sisin etkili olduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğukların etkisiyle ağaç ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da ise iki gündür soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Dere ve nehirlerin yüzeyinde buzlanmaların oluştuğu kentte, araç ile iş yerleri camları da buzla kaplandı.

Sürücülerden Faruk Bozova, Adıyaman'dan geldiğini ve havaların çok soğuk olduğunu söyledi.

Sis nedeniyle yolda çok zorlandıklarını ifade eden Bozova, "Hava buz gibi, her yer sis. İl merkezine zor ulaşabildik. İlk defa böyle bir soğuk görüyorum. Dün gece görüş mesafemiz 5 metreydi." dedi.

Kars

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bitki ve ağaçları kırağı tuttu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen köylerdeki çocuklar da yüksek tepelerden kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

AA

Etiketler: Doğu Anadolu, soğuk hava
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