Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı. Vatandaşların araçlarını battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bazı camilerin şadırvanları da buz tuttu. Sabah saatlerinde sisin etkili olduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Ardahan Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte soğukların etkisiyle ağaç ve yapraklar kırağı ile kaplandı. Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Ağrı Ağrı'da ise iki gündür soğuk hava ve sis etkili oluyor. Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dere ve nehirlerin yüzeyinde buzlanmaların oluştuğu kentte, araç ile iş yerleri camları da buzla kaplandı. Sürücülerden Faruk Bozova, Adıyaman'dan geldiğini ve havaların çok soğuk olduğunu söyledi. Sis nedeniyle yolda çok zorlandıklarını ifade eden Bozova, "Hava buz gibi, her yer sis. İl merkezine zor ulaşabildik. İlk defa böyle bir soğuk görüyorum. Dün gece görüş mesafemiz 5 metreydi." dedi. Kars Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bitki ve ağaçları kırağı tuttu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen köylerdeki çocuklar da yüksek tepelerden kızakla kaymanın keyfini çıkardı. AA

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.