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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Doğu'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor

02 Şubat 2022, Çarşamba 11:00
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı bölgede, yağışların Erzurum ve Tunceli çevrelerinde kar, Erzincan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don ile yer yer pus ve sisin beklendiği bölge genelindeki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı'da 5, Iğdır'da 3, Erzurum'da 2, Tunceli'de 0, Erzincan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 7, Tunceli ve Erzincan'da 5, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da 0 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riski ve Erzincan çevrelerinde oluşabilecek yer yer kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler: Doğu, kar yağışı
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