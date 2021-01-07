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7 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Edirne'de kuraklık nedeniyle su kuyuları açılmaya başlandı

07 Ocak 2021, Perşembe 15:15
Son 91 yılın en kurak senesinin geçirildiği Edirne'de, içme suyunu sağlayan barajlarda 5 aylık su kalması nedeniyle belediye tarafından su kuyuları açılmaya başlandı.

Son 91 yılın en kurak senesini geçiren Edirne'de, kente içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranının yüzde 2'ye düşmesiyle içme suyu, Süloğlu Barajı'ndan alınmaya başlandı. Ancak buradaki barajın da kuraklıkla doluluk oranı yüzde 23'e düşünce kente içme suyunu sağlayan Edirne Belediyesi, yer altı sularına yöneldi.

Kentin yüzde 50 içme suyunun sağlanması hedefleniyor

Belediye ekipleri, 12 kuyudan kent şebekesine su basmaya başladı. Kuraklıkla birlikte alternatif olarak açılan kuyularda suyun 15 metreden 95 metreye düşmesiyle Edirne Belediyesi ekipleri, Paşaçayırı mevkisinde 3 kuyu daha açma kararı aldı. Açılan kuyularla birlikte kentin yüzde 50 içme suyunun sağlanması hedefleniyor.

Gürkan: 5-6 aylık suyumuz var, lütfen tasarruflu kullanalım

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda 5-6 aylık su kaldığını, açılacak kuyularla içme suyunun yüz 50'sini yer altı sularıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi.  Gürkan, şunları söyledi:

“Su yaşamsal bir şey ve bunu başka bir şeyle ikame etme şansımız yok. Edirne’nin 2 barajdan ve içme suyu kuyularından suyunu temin ediyorduk. Şu anda yaklaşık 5-6 aylık suyumuz var, Süloğlu ve Kayalı barajlarında. Burada da 12 kuyu açmıştık. Buna ek olarak 3 kuyu daha açıyoruz. Toplamda 15’e çıkacak. İçme suyu kuyularımızdan suyumuzun yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyorduk. Öyle bir imkanımız vardı. Hem mevcut kuyularda bakım ve kapasite yükseltme hem de yeni açılan 3 kuyuyla ihtiyaç olduğunda suyumuzun yüzde 50’sini karşılayabileceğiz. Ama asıl olan tabi ki diğer taraftan da sulama ve içme suyu olmak üzere müşterek amaçlı, barajlardan suyu tasarruflu kullanmak. Buradan vatandaşlarımıza da çağrı yapıyorum; lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Sadece bugün için değil son 91 yılın en kurak mevsimini yaşadığımız için değil. Su yaşam kaynağı, su hayat. O nedenle evlerde, banyolarda, tuvaletlerde, mutfaklarda, iş yerlerinde, araba yıkarken her şeyde suyu mutlak surette tasarruflu kullanıp, bizden sonraki gelecek nesilleri de düşünerek hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler: Edirne, kuraklık, su kuyuları
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