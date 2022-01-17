Ege Denizi'nde ve Muğla açıklarında deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde, Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında da 4,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Muğla - Seydikemer açıklarında da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA